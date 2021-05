सावधान! दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी, कुछ इलाकों में भीषण बारिश का अनुमान, आईएमडी ने बताया 'ताउते' का असर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को दिल्ली में 'ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए राजधानी के कुछ इलाकों में ''भारी से ''बेहद भारी बारिश का आशंका जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी में निचले इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और कुछ छोटे पौधों के उखड़ने का पूर्वानुमान लगाया है।

आईएमडी ने कहा कि चक्रवाती तूफान ताउते के अवशेष और पश्चिमी विक्षोभ के सम्पर्क के कारण कुछ इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश होने का अनुमान है।

गौरतलब है कि 15 मिमी से कम बारिश को 'हल्की, 15 मिमी से 64.5 मिमी के बीच को 'मध्यम, 64.5 मिमी से 115.5 मिमी के बीच 'भारी, 115.5 मिमी से 204.4 मिमी के भी 'बेहद भारी श्रेणी में माना जाता है। 204.4 मिमी से अधिक बारिश को 'बेहद भारी बारिश श्रेणी में माना जाता है।

#WATCH | Delhi receives light rain. Visuals from Janpath area.



IMD says that Delhi will witness 'generally cloudy sky with moderate rain' today. pic.twitter.com/WKIbeXzn0O