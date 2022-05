दिल्ली-एनसीआर में धूल भरी आंधी चलने के आसार, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बुधवार को धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले पांच दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत क्षेत्रों में लू चलने का अनुमान नहीं है।

