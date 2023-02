IIMC कनेक्शन्स मीट में इफको इमका अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान, ये रही लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

भारतीय जनसंचार संस्थान के नई दिल्ली मुख्यालय में रविवार की रात आईआईएमसी एलुमनी एसोसिएशन के 11वें वार्षिक मीट कनेक्शन्स 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन में 7वें इफको इमका अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान किया गया। विजेताओं को आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो। संजय द्विवेदी समेत अन्य अतिथियों ने पुरस्कृत और सम्मानित किया। कार्यक्रम के पहले सत्र में वसीम बरेलवी, अकील नोमानी और राणा यशवंत का मुशायरा और कवि सम्मेलन हुआ। दूसरे सत्र में संस्थान से 50 और 25 साल पहले पास हुए पूर्व छात्र-छात्राओं का सम्मान किया गया।

तीसरे सत्र में इफको इमका अवार्ड्स के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। ओडिशा की साहित्यकार डॉक्टर गायत्रीबाला पांडा को एलुमनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पब्लिक सर्विस का अवार्ड सुशील सिंह, अमित कटोच, एटे पी ली और पंकज चंद्र गोस्वामी को मिला। 1।50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बिहार के उत्कर्ष सिंह को दिया गया। 1 लाख रुपए पुरस्कार वाला कृषि पत्रकारिता का पुरस्कार दिल्ली के रोहित विश्वकर्मा को मिला।

रिपोर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्हें मिला

50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि वाली सात कैटेगरी में रिपोर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रिंट में दिल्ली के एन्ड्रयू एमसन और ब्रॉडकास्ट में असम के निबिर डेका को मिला। इंडियन लैंग्वेज रिपोर्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रिंट में केरल की बिजिन सैमुअल और ब्रॉडकास्ट में केरल की संध्या मानिकनंदन को मिला। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर दिल्ली की ज्योति जांगरा, पीआर पर्सन ऑफ द ईयर कर्नाटक के एआर हेमंत और एड पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिल्ली के मोहित पसरीचा को दिया गया।

इनके अलावा प्रो गीता बामजेई, अनिता कौल बसु, प्रकाश पात्रा, समुद्रगुप्त कश्यप और अनुराग वाजपेयी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि कैटेगरी में हर्षिता राठौर, ज्योति यादव, हरिकिशन शर्मा, एन सुंदरेशा सुब्रमण्यन, शंभू नाथ, राजश्री साहू, अभिषेक यादव, ज्योतिस्मिता नायक, सुरभि सिंह और शुभम तिवारी को जूरी स्पेशल अवार्ड भी दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इमका अध्यक्ष कल्याण रंजन ने की जिसे राजेंद्र कटारिया, सुनील मेनन, सिमरत गुलाटी, नितिन प्रधान, गायत्री श्रीवास्तव, नितिन मंत्री, ओम प्रकाश, यशवंत देशमुख समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया।

List of IFFCO IIMCAA Awards 2023 Winners

Lifetime Achievement Award- Prof। Gita Bamezai

Lifetime Achievement Award- Anita Kaul Basu

Lifetime Achievement Award- Prakash Patra

Lifetime Achievement Award- Samudra Gupta Kashyap

Lifetime Achievement Award- Anurag Vajpeyi

Alumni of the Year- Dr। Gayatribala Panda

Public Service- Sushil Singh

Public Service- Amit Katoch

Public Service- Ete Pee Lee

Public Service- Pankaj Chandra Goswami

Connecting Alumni of the Year- Braj Kishore

Connecting Chapter of the Year- Odisha

Connecting Group of the Year- 1993-94 Batch

Journalist of The Year- Utkarsh Singh

Agriculture Reporter of the Year- Rohit Vishwakarma

Reporter of the Year, Publishing- Andrew Amsan

Indian Languages Reporter of the Year, Publishing- Bijin Samuel

Reporter of the Year, Broadcast- Nibir Deka

Indian Languages Reporter of the Year, Broadcasting- Sandhya Manikandan

Producer Of The Year- Jyoti Jangra

PR Person of the Year- A R Hemant

AD Person of the Year- Mohit Pasricha

Jury Special Mention

Journalist of The Year- Harshita Rathore

Journalist of The Year- Jyoti Yadav

Agriculture Reporter of the Year- Harikishan Sharma

Reporter of the Year- Publishing- N Sundaresha Subramanian

Reporter of the Year- Publishing- Shambhu Nath

Indian Languages Reporter of the Year, Publishing- Rajshree Sahoo

Reporter of the Year, Broadcast- Abhishek Yadav

Indian Languages Reporter of the Year, Broadcasting- Jyotismita Nayak

Producer Of The Year- Surbhi Singh

Producer Of The Year- Shubham Tiwari