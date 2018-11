IAS ऑफिसर रणबीर सिंह दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने

सीनियर आईएएस ऑफिसर रणबीर सिंह को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। वह विजय कुमार देव का स्थान लेंगे।

रणबीर सिंह 1991 बैच के एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। रणबीर सिंह कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उनके पास प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है।

