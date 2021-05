कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए ये IAS अधिकारी, प्लाज्मा डोनेशन के लिए शुरू किया पोर्टल

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। अचानक मामलों में हुई वृद्धि के कारण ऑक्सीजन सप्लाई और प्लाज्मा की मांग बढ़ गई है। ऐसे समय पर जब लोग परेशान हैं और दूसरों से मदद पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह आगे आए हैं। उन्होंने प्लाज्मा डोनर्स के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। उनकी इस पहल का नाम 'यूनाइटेड बाय ब्लड' है। इसका काम डोनर और रेसीपिएंट के बीच सहज संपर्क स्थापित करना है।

आईएएस अधिकारी ने इसके अलावा ऑक्सीजन टैक्सी सेवा भी शुरू की है। अपनी पहल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'कोविड-19 रोगियों के लिए ब्लड प्लाज्मा के बारे में बहुत सारी गलत और भ्रामक सूचनाएं हैं। बहुत कम डोनर उपलब्ध हैं और बहुत कम प्लाज्मा बैंक हैं। सोशल मीडिया पर लोग ब्लड प्लाज्मा और प्लाज्मा डोनर ढूंढ रहे हैं।'

सिंह ने कहा, 'मैंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाया जा सके। एक तरफ, हमारे पास डोनर हैं और दूसरी तरफ, हमारे पास प्लाज्मा का अनुरोध करने वाले लोग हैं। इसका कॉन्सेप्ट ओला और उबर को बुक करने के समान है। इसमें डोनर और रेसीपिएंट की लोकेशन को देखा जाएगा।'

दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने कहा, 'ये एक पेज का फॉर्म है जिसमें आपको सभी विवरण भरने हैं। लोकेशन अपने आप ले ली जाएगी। आपको आपकी लोकेशन के अनुसार डोनर्स की सूची दिखाई देगी। आपको किसी एक डोनर पर क्लिक करना है। हमारी वेबसाइट http://unitedbyblood.com आपको डोनर से कनेक्ट कर देगी।'

आईएएस अधिकारी ने कहा कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की होमे डिलिवरी के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इसी वेबसाइट पर आप इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। हम उनके SpO2 स्तर और डॉक्टर के पर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। उनके पास एक खाली सिलेंडर होना चाहिए, हम उन्हें भरा हुआ देंगे। उनसे खाली लेकर, उसे भरेंगे और इसे किसी और को दे देंगे।

We started initiative for home delivery of oxygen cylinders. They can request on same website. We'll record their SpO2 level & doctor's prescription. They need to have empty cylinder, we'll give them filled one, take empty one, refill it & give it to someone else: Abhishek Singh pic.twitter.com/nYYYgZNixZ