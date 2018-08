मैंने निजी कारणों से 'आप' को अलविदा कहा : आशीष खेतान

आम आदमी पार्टी (आप) को अलविदा कहने वाले आशीष खेतान ने कहा है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है और वह कांग्रेस अथवा किसी अन्य पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं।

खेतान ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी मैंने निजी कारणों से छोड़ी है। मैं पिछले डेढ़ वर्ष से इस बारे में विचार कर रहा था और इस संबंध में अपने परिवार और मित्रों को बता चुका था। काफी विचार के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मैं पार्टी की राजनीति करने में सक्षम नहीं हूं। मैं अपने कानूनी पेशे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं।

न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार, उन्होंने इस सवाल पर कि क्या वह कांग्रेस और किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे। खेतान ने कहा कि आगे क्या होगा वह कह नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में वह किसी पार्टी की राजनीति में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं।

My reason is personal. I was contemplating for past one and half years. I spoke to my family & friends about it & came to the conclusion that I won't be able to do party politics. I wanted to focus on my legal practice: Ashish Khetan on resigning from Aam Aadmi Party pic.twitter.com/S9zoygbUIF