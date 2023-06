आई एम सॉरी संजू, आई विल नेवर एवर हर्ट यू अगेन, जानें क्या है बिलबोर्ड की सच्चाई

ऐप पर पढ़ें

नोएडा-दिल्ली की सीमा पर लगा एक होर्डिंग अचानक से चर्चा का विषय बन गया। होर्डिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंगलवार रात नोएडा पुलिस ने उसे उतरवा दिया। ओखला बर्ड सेंक्चुरी के आगे लगाए गए इस होर्डिंग में किसी ने किसी से माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो साझा करते हुए यूजर ने लिखा कि होर्डिंग के माध्यम से कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए सॉरी बोल रहा है। वहीं, कुछ अन्य लोगों का कहना है कि किसी परिजन ने अपने गुमशुदा बच्चे के लिए होर्डिंग लगवाया है और उसे वापस आने की अपील की है। होर्डिंग लगवाने के पीछे के उद्देश्य को लेकर अभी भी संशय बरकरार है।

होर्डिंग किसने लगवाया, अभी तक इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। गोल चक्कर चौकी पुलिस ने होर्डिंग हटवाया दिया है।

गुलाबी रंग के होर्डिंग में लिखा था I AM SORRY SANJU, I WILL NEVER HURT YOU AGAIN,YOUR SUSH...। होर्डिंग में एक दिल बना है और उसमें बच्चों की दो फोटो बनी हुई हैं। होर्डिंग कब लगाया गया, इसको लेकर भी पुलिस के पास पुख्ता जानकारी नहीं है।

बीते कई दिनों से लोग होर्डिंग को देख रहे थे और इसे किसी विज्ञापन का हिस्सा मान रहे थे। होर्डिंग में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा है, जिससे यह पता चल सके कि कोई किस बात के लिए सॉरी बोल रहा है। सभी अपने-अपने इसके मायने खोज रहे हैं। नोएडा में होर्डिंग लगाने की मंजूरी प्राधिकरण की तरफ से दी जाती है।

प्राधिकरण के प्रचार-प्रसार विभाग के प्रभारी ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह के मुताबिक ये होर्डिंग नोएडा में न होकर दिल्ली के डूब क्षेत्र में लगाया गया था। नोएडा पुलिस अधिकारियों ने कहा कि होर्डिंग को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मंगलवार रात को ही होर्डिंग को हटा दिया गया है।