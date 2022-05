पति-पत्नी एक परिवार के दो स्तंभ, किसी एक से घर चलाने की उम्मीद नहीं की जा सकती : दिल्ली हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और इसके बजाय लगातार अपनी पत्नी को अपशब्द कहे, उसका अपमान किया और उसके चरित्र पर संदेह किया। यहां तक कि तलाक देने के लिए पैसे की भी मांग की।

Tue, 03 May 2022 11:26 AM

Praveen Sharma नई दिल्ली | पीटीआई Tue, 03 May 2022 11:26 AM

