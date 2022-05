पति ने पत्नी को धोखे से बेहोश कर बना ली अश्लील वीडियो, फिर और दहेज के लिए करने लगा ब्लैकमेल

ग्रेटर नोएडा में एक युवक पर अपनी ही पत्नी का अश्लील वीडियो बना उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। इस मामले में पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

