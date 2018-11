हिज्बुल मुजाहिद्दीन का खूंखार आतंकी दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, कश्मीर में की थी एसआई की हत्या

जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी यूनिट एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की हत्या के आरोपी हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक खूंखार आतंकी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा यह आतंकी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सब इंस्पेक्टर इम्तियाज मीर की हत्या में आरोपी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के जरिये ही उसने एसआई की लोकेशन की जानकारी हासिल कर हिजबुल मुजाहिद्दीन के अपने साथियों को दी थी, जिसके बाद उसे अगवा कर मार डाला गया था।

भाई टीचर और पिता है कारोबारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुलवामा के टिकन बटपुरा गांव निवासी 28 वर्षीय अंसार उल हक के रूप में हुई है। असांर उल हक ने अवंतिपुरा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी से अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। उसके पिता का सेब का बड़ा कारोबार है और उसका एक भाई सरकारी टीचर है जबकि दो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। आरोपी पर पिछले महीने की 28 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के छेवाकला इलाके में सब-इंस्पेक्टर 30 वर्षीय इम्तियाज अहमद मीर की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इम्तियाज की हत्या अपने कार्यालय से कार में सवार होकर घर जाते वक्त की गई थी। रास्ते में ही एसआई को अगवा कर लिया गया था और गोलियों से छलनी कर मार डाला गया था।

