हिन्दू महापंचायत : यति नरसिंहानंद सरस्वती बोले- हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने चाहिए

राजधानी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रविवार को हुई हिन्दू महापंचायत में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुओं से अपना अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया।

नई दिल्ली | पीटीआई Praveen Sharma Mon, 04 Apr 2022 11:27 AM

