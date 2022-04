हिंदी न्यूज़ NCR गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने की घटना पर हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली से मांगा जवाब

गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बार-बार आग लगने की घटना पर केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों से बार-बार आग लगने के कारणों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

प्रमुख संवाददाता,नई दिल्ली Shivendra Singh Wed, 13 Apr 2022 05:44 PM

