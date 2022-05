95 साल पुराने स्कूल को गिराने पर हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें करोल बाग में वर्ष 1927 में स्थापित स्कूल को ध्वस्त कर बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा के निर्माण को चुनौती दी गई है।

