दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर भरा पानी

दिल्ली-एनसीआर में सुबह करीब छह बजे से भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी जमा होने लगा है। बारिश ज्यादा देर तक चली तो जलभराव से जगह-जगह जाम भी लग सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के इलाकों में भी सुबह 6 बजे से तेज बारिश हो रही है। लोग ऑफिस जाने के लिए बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली एनसीआर को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की थी।



Delhi: Heavy rainfall in parts of the national capital causes waterlogging on the streets; #visuals from Laxmi Nagar area pic.twitter.com/DVU9mEKBzb

मौसम विभाग ने देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी इलाके में आज भी तेज बारिश हो सकती है।

The Change of Guard Ceremony on the Forecourt of Rashtrapati Bhavan will not be held today (September 1, 2018) due to heavy rain in New Delhi