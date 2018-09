दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली उमस से राहत

राजधानी दिल्ली में मंगलवार दोपहर को कुछ हिस्सों में बारिश हुई जिससे लोगों को उमस भरी स्थिति से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली शहर का आधिकारिक आंकड़ा रखने वाली सफदरजंग वेधशाला में सुबह साढ़े आठ बजे से साढ़े 11 बजे तक 1.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जबकि इसी समयावधि के दौरान लोधी रोड में 0.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में सुबह साढ़े आठ बजे तक 41.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शहर का न्यूनतम तापमान औसत से एक डिग्री सेल्सियस नीचे 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि आर्द्रता का स्तर 93 प्रतिशत दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है।

Visuals from the North Block as heavy rain lashes parts of Delhi. pic.twitter.com/P6dQSrDIPB