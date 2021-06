दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ बारिश, विमानों को किया गया जयपुर डायवर्ट

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में शुक्रवार की दोपहर तेज आंधी के साथ बारिश ने दस्तक दी। दिल्ली में जहां एक तरफ तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कई स्थानों पर पेड़ गिरने से परेशानी भी हुई। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में तेज धूलभरी आंधी आई। दिल्ली के मोती बाग इलाके में सड़कों पर पानी भरा दिखा तो तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे दिखाई दिये। इससे यातायात में बाधाएं आईं। यात्रियों को बस स्टैंड के नीचे शरण लेनी पड़ी। दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से विमानों को भी डायवर्ट किया गया है।

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 6 जून तक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बाताया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 5 जून तक दक्षिण अरब सागर और मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों को छुता हुआ दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ जाएगा।

Delhi bound Air India flight diverted to Jaipur due to bad weather in Delhi.



The flight landed safely at Jaipur airport at 5:30pm. The flight with 163 passengers on board is waiting for approval to fly to Delhi: Jaipur Airport Director to ANI