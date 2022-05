स्कूलों का समय बदलें या गर्मी की छुट्टियां पहले शुरू करें, अभिभावकों की दिल्ली सरकार से मांग, जानिए वजह

दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है, लेकिन दिल्ली में अधिकतर स्कूलों का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक है।

