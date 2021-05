किसान आंदोलन में रेप केस की जांच के लिए SIT गठित, पुलिस ने योगेंद्र यादव समेत सभी आरोपियों को भेजे नोटिस

किसान आंदोलन में आई युवती से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बहादुरगढ़ के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि टीकरी बॉर्डर पर 25 वर्षीय महिला कार्यकर्ता के कथित बलात्कार मामले की जांच के लिए पुलिस की तीन टीमें बनाई गई हैं और 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों और योगेंद्र यादव को नोटिस भेजा है और जांच जारी है। मेरे नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। जो लोग उसके साथ आए थे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने के लिए नोटिस दिया गया है। पूछताछ चल रही है। हम आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।

Jhajjar | Three police teams have been formed to investigate the alleged rape case of a 25-year-old woman activist. An FIR has been registered against 6 accused. Police sent notice to all accused and Yogendra Yadav, the probe is underway: Pawan Kumar, DSP (Bahadurgarh) pic.twitter.com/sUtjZwnQbP