नीति आयोग का खुलासा, देश के पिछड़े जिलों में भी हरियाणा का मेवात सबसे पिछड़ा

हरियाणा भले ही विकास के लाख दावे करे, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के सबसे करीब होने के बावजूद उसका मेवात क्षेत्र आज भी देश के पिछड़े जिलों में भी सबसे पिछड़ा है।

नीति आयोग की मानें तो देश के 101 संभावना वाले (या पिछड़े) जिलों में भी हरियाणा का मेवात सबसे पिछड़ा है। इसके बाद क्रमश: तेलंगाना का आसिफाबाद, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, नगालैंड का किफिरे और उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती पांच सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हैं।

नीति आयोग ने जिन 115 संभावना वाले जिलों की पहचान की है, उनमें से 101 के आंकड़े राज्य सरकारों से मिल गए हैं और इनकी पहली रैंकिंग बुधवार को राजधानी दिल्ली में जारी की गई।

NITI Aayog has completed a baseline ranking of the #AspirationalDistricts & will monitor real-time progress of these districts on 49 Indicators, covering 81 data-points from the six identified thematic areas pic.twitter.com/JcudcbDTqC — NITI Aayog (@NITIAayog) March 28, 2018

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने यह रैंकिंग जारी करते हुए बताया कि रैंकिंग का उद्देश्य किसी जिले को नीचा और किसी अन्य को बेहतर बताना नहीं है। इसका उद्देश्य इन जिलों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा पैदाकर विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे राज्य सरकारों, स्थानीय सांसदों तथा जिलाधीशों को यह पता चल सकेगा कि किन जिलों में ज्यादा काम करने की जरूरत है।

इस आधार पर हुई पहचान

श्रीकांत ने कहा कि हर जिले को 49 संकेतकों जैसे टीकाकरण, बीच में पढ़ाई छोड़ना, शिशु मृत्यु दर आदि पर अंक दिए गए हैं। हर जिले को यह पता होगा कि वे इन संकेतकों पर अपने ही राज्य तथा देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों की तुलना में कहां ठहरते हैं और किन संकेतकों पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

There are significant interstate & inter-district variations across the country. The #AspirationalDistricts programme encapsulates PM @narendramodi's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas & NITI's mission to promote cooperative & competitive federalism: CEO @amitabhk87 pic.twitter.com/kHjyyYc9EN — NITI Aayog (@NITIAayog) March 28, 2018

हर महीने जारी होगी नई लिस्ट

आज से यह रैंकिंग ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है तथा रियल टाइम डाटा के आधार पर हर महीने की पहली तारीख को नीति आयोग नई सूची जारी करेगा। अभी 101 जिलों की रैंकिंग उपलब्ध है। श्रीकांत ने बताया कि ओडिशा के 10, पश्चिम बंगाल के चार और केरल का एक जिला जल्द ही इस सूची में शामिल हो जाएगा। इन जिलों की पहचान हो चुकी है।

#NewsFromNITI: CEO @amitabhk87 addresses press conference on the #AspirationalDistricts programme, highlighting the need to strengthen health, education, agriculture & other crucial human development indicators #NayiNITINayiDishaNayaBharat pic.twitter.com/DpOtSQMiGh — NITI Aayog (@NITIAayog) March 28, 2018

उन्होंने बताया कि मई से इन जिलों की रैंकिंग उनके द्वारा की गई प्रगति के आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग एक प्राइमर बना रहा है, जिसके तहत हर जिले के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जिनमें वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ओवरऑल रैंकिंग में तेजी से सुधार कर सकते हैं।

प्रगति की निगरानी करेगी कमेटी

सीईओ ने बताया कि इन जिलों के पिछड़ेपन का कारण पैसे की नहीं प्रशासन की कमी है। इन जिलों के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर 115 प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं जो अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के होंगे। साथ ही सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति प्रगति की निगरानी करेगी जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। राज्यों के स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।

जिलों की प्रगति के पैमाने में शिक्षा एवं पोषण के लिए 30 अंक, शिक्षा के लिए 30 अंक तथा कृषि एवं जल संसाधन के लिए 20 अंक दिए गए हैं। शेष 20 अंक वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत ढांचों के लिए हैं।

विकास की देखरेख का काम करेगा गृह मंत्रालय

कुल 101 जिलों में 33 नक्सल प्रभावित हैं। साथ ही ओडिशा के सूची में शामिल होने वाले जिलों में भी दो नक्सल प्रभावित हैं। इनके विकास की देखरेख का काम गृह मंत्रालय करेगा। नीति आयोग को 25 जिलों और केंद्रीय मंत्रालयों को 43 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इन पिछड़े जिलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाले पांच में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम, छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, आंध्र प्रदेश के कडप्पा और तमिलनाडु के रामनाथपुरम को रखा गया है। श्रीकांत ने कहा कि इन जिलों को यह नहीं समझना चाहिए ये बेहतर कर रहे हैं, बल्कि ये अन्य पिछड़े जिलों से बेहतर हैं।