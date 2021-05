हरियाणा में उपद्रवियों की अब खैर नहीं, दंगाइयों से होगी सार्वजनिक-निजी सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई

हरियाणा में संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021 बिल पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है। अब हरियाणा में अब यह कानून लागू हो गया है। राज्य में आंदोलनों में होने वाले नुकसान की भरपाई अब नुकसान करने वाले उपद्रवियों से ही की जाएगी।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम के लागू होने से किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानों, रेहड़ियों, सरकारी दफ्तरों, वाहनों, बसों समेत सभी तरह के सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान की दंगाइयों अथवा असामाजिक तत्वों से भरपाई की जाएगी।

विज ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है जिसके बाद से यह कानून राज्य में लागू हो गया है। अब भविष्य में किसी भी आंदोलन के दौरान गरीब लोगों या सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाने की मंशा में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है लेकिन उसकी आड़ में नुकसान पहुंचाना गलत है।

