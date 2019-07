बेटे-बहू से बचाने के लिए बुजुर्ग दंपति ने वीडियो बना की अपील, हरकत में आया प्रशासन

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के बाद गाजियाबाद प्रशासन 68 वर्षीय व्यक्ति की मदद के लिए सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में उनके बेटे और बहू द्वारा गलत व्यवहार किए जाने की शिकायत थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में इंद्रजीत नाम के बुजुर्ग ने अपने बेटे पर आरोप लगाया और गाजियाबाद जिला प्रशासन से मदद मांगी। वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है “मैं, इंद्रजीत ग्रोवर (68), हृदय रोगी हूं और मेरी पत्नी (68) गठिया से पीड़ित हैं। मेरा इकलौता बेटा और उसकी पत्नी द्वारा हम पर अपना घर छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हम जीते हैं या मर जाएं।”

वीडियो के सामने आने के कुछ घंटों के भीतर ही प्रशासन हरकत में आया और उस वरिष्ठ नागरिक दंपति से संपर्क किया, जिन्होंने अपने बेटे और बहू के खिलाफ अधिकारियों से मदद मांगने के लिए यह वीडियो बनाया था। अधिकारी, पुलिस के साथ लोनी के अंकुर विहार में उनके घर पर रविवार को सुबह लगभग 8 बजे पहुंचे। दंपति ने अधिकारियों को बताया कि घर उनका है जिसे उन्होंने अपनी कमाई से बनाया था जबकि उनका बेटा और बहू उन पर इतना दबाव बना रहे है कि उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वीडियो में इंद्रजीत ने प्रशासन से अपील की थी कि वह हस्तक्षेप करे और लालची बेटे से बचाने में उनकी मदद करे। वहीं पीड़ित दंपति की बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है।

इस मामले में सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी(लोनी) ने कहा- “हमें शनिवार-रविवार की रात वीडियो मिला। जिसके बाद हम उनके घर पहुंचे और उनके बेटे और बहू के साथ इस विषय पर चर्चा की। तिवारी ने कहा कि मकान दंपति ने अपनी कमाई से बनाया है। लेकिन दो-तीन घंटे की चर्चा के बाद भी, कोई नतीजा नहीं निकला।" जिसके बाद दंपति के बेटे अभिषेक ने अधिकारियों को एक लिखित बयान दिया, जिस पर सभी परिवार के सदस्यों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। “इसके बाद, हम सभी एक आम सहमति पर पहुंचे कि बेटा और उसकी पत्नी 10 दिनों के भीतर घर खाली कर देंगे और बुजुर्ग दंपति को अपने घर में रहने देंगे। तिवारी ने कहा कि उनके बेटे ने हमें लिखित में दिया कि वह 10 दिन में घर खाली कर देगा। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने रविवार को वीडियो के साथ-साथ अभिषेक के हस्ताक्षरित पत्र को भी ट्वीट किया।

डीएम ने ट्वीट किया, "लोनी ग़ाज़ियाबाद के माता-पिता और बेटे के विवाद में लिखित समझौता हो गया है और अब मसला हल हो गया।"

This video was shared on social media ; Issue examined and resolved ;pertains to family dispute between parents and children , Esp daughter in law /mother in law ; SDM/ CO LONI have visited ;children have agreed in writing to vacate parents house within next 10 days @CMOfficeUP pic.twitter.com/xLgjQX3ZWI