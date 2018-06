दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जुलाई से शुरू होगा प्रसन्नता पाठ्यक्रम

दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय में धरना खत्म करने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आगामी अकादमिक सत्र से 'प्रसन्नता पाठ्यक्रम' लाने की बुधवार को घोषणा की। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि 'प्रसन्नता पाठ्यक्रम' तैयार है और दो जुलाई को दलाई लामा इसका शुभारंभ करेंगे।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में जुलाई से नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा के करीब आठ लाख छात्रों को यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।

केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री सिसोदिया की अध्यक्षता में एक बैठक में इस पाठ्यक्रम के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी गई थी।

