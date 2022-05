Gurugram Wine Shop Fire : गुरुग्राम में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद

हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार को गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं।

