गुरुग्राम में ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन का ट्रायल रन, 45+ वालों को लगी कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज

गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग 45 से अधिक आयु वर्ग के COVID-19 वैक्सीन के दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों के लिए एमजी रोड पर DLF सिटी सेंटर मॉल में ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन का ट्रायल रन किया है।

ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का मतलब ऐसी जगहों से है जहां लोग अपने गाड़ी से नीचे उतरे बगैर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। सबसे पहले ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत मुंबई में की गई थी, जिसे लोगों द्वारा काफी सराहा गया। इसके बाद अन्य राज्यों में भी इसी तरह के उपाय करने कहा जाने लगा है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुंबई की तरह राजधानी में भी स्टेडियम और खुली जगहों पर ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग पर विचार करने को कहा था। कारोबारी अमनदीप अग्रवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने ने मुंबई की तर्ज पर दिल्ली में भी स्टेडियम और अन्य खुली जगहों पर ड्राइव-थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिक किसी के संपर्क में ना आएं और टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम का भी पालन हो।

Haryana: Gurugram Health Department conducts a trial run of a drive-through vaccination at DLF City Centre Mall on MG Road for second dose recipients of COVID-19 vaccine in 45-plus age group. pic.twitter.com/YLJA5onW2A