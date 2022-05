गुरुग्राम: शादी समारोह में ऑटो चालक की पीट-पीट कर हत्या, इलाके में तनाव

गुरुग्राम में शादी समारोह में शामिल होने गए ऑटो चालक की युवकों ने लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों का लेन-देन को लेकर ऑटो चालक के बड़े भाई से रंजिश चल रही थी, न की ऑटो चालक से।

