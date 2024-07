हाशिम बाबा गिरोह के निशाने पर क्यों आया वसीम? जीटीबी अस्पताल में गोलीबारी की इनसाइड स्टोरी

दिल्ली पुलिस ने जीटीबी अस्पताल गोलीबारी मामले में पुलिस शिद्दत से शूटरों की तलाश कर रही है। जानें हाशिम बाबा गिरोह से गैंगेस्टर वसीम के अदावत और जीटीबी अस्पताल में गोलीबारी की इनसाइड स्टोरी...

Krishna Singh Wed, 17 Jul 2024 08:22 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली