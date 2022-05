ग्रेटर नोएडा: नहर में जा गिरी तेज रफ्तार कार, एक की मौत; चार घायल

ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार के एक नहर में जा गिरी। इस हादसे में एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। यह हादसा सोमवार तड़के सुबह तब हुए जब कार चलाते-चलाते ड्राइवर की आंख लग गई।

