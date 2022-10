दिल्ली में अब 'रेड लाइट' वाली फाइल पर जंग, मंत्री के दावे के बाद केजरीवाल का LG पर अटैक

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का दावा है कि एलजी वीके सक्सेना दिल्ली सरकार की "रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ" अभियान से जुड़े फाइल को क्लियर नहीं कर रहे हैं। मालूम हो कि यह अभियान कल से शुरू होना तय था।

उन्होंने कहा कि 21 तारीख को ये फ़ाइल एलजी को भेजी गई थी लेकिन एलजी विनय सक्सेना की ओर से अभी तक फ़ाइल को मंजूरी नही दी गई। राय ने कहा कि उन्हें बहुत सारे कामों के लिए फुर्सत है, रोजाना चिट्ठी लिखते हैं, इसी शहर में रहते हैं। लेकिन उन्होंने अबतक इस फाइल को साइन नहीं किया है। अभी तक फ़ाइल न आने की वजह से ये मुहिम पोस्टपोन करनी पड़ रही है।

साथ ही राय ने तंज कसते हुए कहा कि एलजी के पास सीएम अरविंद केजरीवाल को बेमतलब पत्र लिखने समेत हर तरह की चीजों के लिए वक्त है लेकिन रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल क्लियर करने का वक्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलजी कार्यालय को बार-बार कॉल करने के बावजूद, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ,जिस कारण से रेड लाइट ऑन, गाडी ऑफ अभियान रोक दिया गया है।

वहीं, सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा कि गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए 28 तारीख से शुरू होने वाले 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' कैम्पेन को LG साहब द्वारा फ़ाइल रोकने की वजह से स्थगित करना पड़ रहा है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

बता दें कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर 28 अक्टूबर से 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान (Red Light On, Gaadi Off Campaign) शुरू करने जा रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने घोषणा की।

गौरतलब है कि इस अभियान को सबसे पहले 16 अक्टूबर 2020 को वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत वाहन चालकों को ट्रैफिक लाइट पर इंतजार करने के दौरान वाहन को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।