छात्रा खुदकुशी: प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना पर बैठे पीड़ित परिवार को पुलिस ने सड़क से हटाया - VIDEO

एल्कॉन पब्लिक स्कूल में पढ़ रही नौवी कक्षा की छात्रा की खुदकुशी के बाद आरोपी टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसको लेकर नोएडा-दिल्ली रोड पर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटा दिया है। जिसके बाद सड़कों पर लगा लंबा जाम अब धीरे-धीरे खत्म होने की उम्मीद है।

इससे पहले, गुरूवार की दोपहर पीड़ित परिवार के धरने पर बैठने के चलते दिल्ली-नोएडा फ्लाईओवर पर करीब 9 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम में स्कूल के बच्चे भी फंसे थे। इंसाफ की गुहार लगाते मां-बाप की मांग है कि इस केस की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। छात्रा के माता-पिता के अलावा और बच्चों के पैरेंट्स भी स्कूल के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में बैनर लिए परिवार वालों की मांग है कि स्कूल की मान्यता भी रद्द की जाए।

#Delhi: Group of people, including parents of the deceased, block NH-24 in protest over suicide by a 15-year-old student of Mayur Vihar-Phase-I's Ahlcon Public School. pic.twitter.com/GYyIhbp6PQ