हिन्दुओं तुम भी आतंकी बन जाओ : आध्यात्मिक गुरु पुलकित महाराज के विवादित बोल, पुलिस ने दर्ज की FIR

प्रसिद्ध कथक डांसर और आध्यात्मिक गुरु के विवादित बयान का वीडियो रविवार रात को सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में पुलकित महाराज एक धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करते सुना जा सकता है।

गाजियाबाद | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Mon, 11 Apr 2022 12:24 PM

