गाजीपुर रेप केस में नया खुलासा, हड्डी की जांच में बालिग निकला आरोपी

दिल्ली के गाजीपुर से अगवा 10 साल की बच्ची के साथ गाजियाबाद के एक मदरसे में बलात्कार के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने बलात्कार के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी द्वारा खुद को नाबालिग बताने पर उसकी सही उम्र का पता लगाने के लिए बोन ओसिफिकेशन टेस्ट कराया था, जिसमें उसके बालिग होने के संकेत मिले हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट आज किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दी गई है और इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

उन्होंने बताया कि आरोपी के परिवार वाले ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिससे पुलिस को यह पता लागाने में आसानी हो कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी का बोन ओसिफिकेशन टेस्ट (हड्डी की जांच) कराया गया। अधिकारी ने बताया, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट में उसके बालिग होने के संकेत मिले हैं।

He (main accused) forcefully took me to the Madrasa, threatened to kill my family & took my phone. Madrasa owner also threatened me. I was offered water, after drinking it I fell asleep. When I woke up next day, I found my clothes were wet: Victim of #Ghazipur rape case pic.twitter.com/ZvhYCVaSk9