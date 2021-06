लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में पुलिस ने ट्विटर पर दर्ज की एफआईआर, लगा ये आरोप

गाजियाबाद के लोनी में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने का वीडियो वायरल होने पर यूपी पुलिस ने ट्विटर और सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ट्विटर के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप है। पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई ऐसे समय पर की गई है जब इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है। राहुल गांधी ने जहां इसपर सवाल खड़े किए वहीं सीएम योगी ने उन्हें यूपी को बदनाम न करने की नसीहत दी थी।

गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि पुलिस ने ट्विटर और सात अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लोनी की घटना का कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, जिसमें एक आदमी की पिटाई की गई और दाढ़ी काटी गई। ट्विटर ने वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

Police registered FIR against Twitter and seven other people.



There is no communal angle to incident in Loni where a man was thrashed & his beard chopped off. Twitter has done nothing to stop the video from going viral, said Ghaziabad Police in the FIR.