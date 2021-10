एनसीआर छिपकली के चक्कर में गई जुड़वां बच्चों की जान? माता-पिता ने मौत को बताया हादसा, गाजियाबाद पुलिस को अब भी संदेह Published By: Praveen Sharma Tue, 19 Oct 2021 12:13 PM गाजियाबाद | भाषा

1 / 2 पलानी मुदलिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ (फाइल फोटो) 2 / 2 गाजियाबाद में प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी की एक बिल्डिंग से गिरकर दोनों बच्चों की मौत हुई।