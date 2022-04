हिंदी न्यूज़ NCR गाजियाबाद : कौशांबी-मुरादनगर रूट पर ई-बस किराये में 50 फीसदी तक की कटौती, सबसे कम किराया होगा 5 रुपये

गाजियाबाद : कौशांबी-मुरादनगर रूट पर ई-बस किराये में 50 फीसदी तक की कटौती, सबसे कम किराया होगा 5 रुपये

ई-बस के किराये में ट्रायल के तौर पर एक महीने के लिए 50 फीसदी तक कमी की गई है। ट्रायल के तौर पर सोमवार से कौशांबी-मुरादनगर रूट पर ई-बस का किराया 10-40 रुपये की जगह 5-37 रुपये हो जाएगा।

गाजियाबाद। संवाददाता Praveen Sharma Sun, 03 Apr 2022 05:04 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.