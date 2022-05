गाजियाबाद : मोहननगर से वैशाली तक रोपवे शुरू करने की तैयारी, जीडीए की बोर्ड बैठक में दी गई प्रोजेक्ट को मंजूरी

जीडीए की बोर्ड बैठक में चार रूट पर रोपवे का संचालन करने का प्रस्ताव रखा था। इसमें सबसे पहले मोहननगर मेट्रो स्टेशन से वैशाली मेट्रो स्टेशन के बीच इस मार्ग को जोड़ने के लिए रोवपे प्रोजेक्ट का था।

Sun, 01 May 2022 10:01 AM

Praveen Sharma गाजियाबाद | हिन्दुस्तान Sun, 01 May 2022 10:01 AM

इस खबर को सुनें