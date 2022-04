गाजियाबाद: पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मां-बेटी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट

गाजियाबाद: पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मां-बेटी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट

गाजियाबाद की एक कॉलोनी में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक महिला व उनकी बेटी के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

हिन्दुस्तान,मोदीनगर Shivendra Singh Thu, 07 Apr 2022 10:32 PM

