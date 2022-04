गाजियाबाद : मासूम छात्र को दो घंटे तक बंधक बनाकर 3 लोगों ने किया सामूहिक कुकर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी

मुरादनगर में कक्षा चार में पढ़ने वाले छात्र को बंधक बनाकर सामूहिक कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने छात्र का अश्लील वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।

