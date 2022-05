गाजियाबाद: दो पक्षों में भिड़ंत के बाद सांप्रदायिक तनाव, पांच लोग गिरफ्तार

गाजियाबाद के संजयनगर सेक्टर-23 में दो पक्षों में भिड़ंत के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया।

इस खबर को सुनें