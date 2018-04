गाजियाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनामी तौसीक गिरफ्तार

गाजियाबाद की खोड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात सोम बाजार पुश्ता लोधी चौक के पास मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश पर औरैया में 25 हजार का इनाम घोषित है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम धर्मेंद्र चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक पर दो बदमाश खोड़ा इलाके में लूट करने की फिराक में आए हैं। मंगलवार रात करीब 12 बजे पुलिस ने घेराबंदी की तो मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगे। पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

#ghaziabadpolice ~ A ₹25,000 rewardee Criminal Tauseek S/O Waseekh R/O Bulandshahar has been arrested after a Police Crackdown in PS Khoda and got firearm injuries during the course of arrest. He was wanted in a murder and dacoity case from Auriyya district. @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/4Q9ZmiLfAK