एंजेला मर्केल ने किया दिल्ली मेट्रो स्टेशन का दौरा, ऑटो चालक से की 3 मिनट बात

Kanzlerin Merkel an einer solarbetriebenen Metrostation in Neu-Delhi. Auch mit deutscher Hilfe wurde ein Teil des Metronetzes mit Solarstrom ausgerüstet – wie auch die E-Rikschas ein guter Beitrag zum Klimaschutz und für bessere Luft. -- Chancellor Merkel at a solar-powered metro station in New Delhi. With German help, part of the metro network was also equipped with solar power - as were the e-rickshaws, a good contribution to climate protection and better air quality.

A post shared by Angela Merkel (@bundeskanzlerin) on Nov 2, 2019 at 3:58am PDT