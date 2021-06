दवा की जमाखोरी पर HC के फैसले के बाद गौतम गंभीर का भगत सिंह वाला ट्वीट, जानें- क्या कहा

क्रिकेट से नेता बने गौतम गंभीर के फाउंडेशन को अनधिकृत रूप से फैबीफ्लू दवा का भंडारण, खरीद और वितरण करने का दोषी पाया गया है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने किया जिसके बाद उन्होंने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ड्रग कंट्रोलर ने कहा है कि अब बिना किसी देरी के गंभीर फाउंडेशन और आप विधायक प्रवीण कुमार व अन्य के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी।

सुनवाई का विवरण सामने आने के बाद, गौतम गंभीर ने भगत सिंह का एक डायलॉग ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया' "मैं एक आदमी हूं और जो कुछ भी मानव जाति को प्रभावित करता है वह मुझे चिंतित करता है - सरदार भगत सिंह।" गौतम ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और जनता की भलाई के लिए वह जो कर सकते हैं करते रहेंगे।

I am a man and all that affects mankind concerns me - Sardar Bhagat Singh!