कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नोएडा में धारा-144 लागू, फिर लागू की गईं ये पाबंदियां 

दिल्‍ली से सटे गौतबुद्धनगर (नोएडा) में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पाबंदियों का दौर लौट आया है। इसके साथ ही मास्‍क को अनिवार्य बना दिया गया है।

Mon, 02 May 2022 08:13 AM

Ajay Singh लाइव हिन्‍दुस्‍तान,गौतमबुद्धनगर Mon, 02 May 2022 08:13 AM

