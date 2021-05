दिल्ली में फर्जी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट बनाने वाला गैंग पकड़ा, घर आकर लेते थे सैंपल

दिल्ली की शाहदरा जिला पुलिस ने मंगलवार को लोगों को फर्जी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन जब्त कर एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस ने बताया कि फर्जीवाड़े में शामिल यह गिरोह कोरोना के RT-PCR टेस्ट के लिए मरीजों के घर से सैंपल एकत्रित करते थे और असली लैब रिपोर्ट के रूप में फर्जी निगेटिव रिपोर्ट बनाते थे।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी पंजाबी बाग में स्थित डॉक्टर लाल चांदनी लैब में काम करते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तीनों ने अब तक कितने लोगों को फर्जी आरटी-पीसीआर टेस्ट दी थी।

Delhi: Shahdara District Police busted a gang that used to provide fake RT-PCR test reports to people, 3 accused arrested. One laptop & 3 mobile phones seized. FIR registered. FIR registered. All three accused worked at Dr Lal Chandani Lab, Punjabi Bagh.