मेंढक-मेंढकी की शादी कर मांगी थी बारिश की मन्नत, परेशान होकर कराया तलाक

अच्छी बारिश की मन्नत को लेकर करीब दो महीने पहले मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मिट्टी से बनाए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई थी, लेकिन अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही भारी बारिश से परेशान होकर इन दोनों का बाकायदा तलाक कराया गया है।

वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यहां इंद्रपुरी इलाके स्थित 'तुरंत महादेव मंदिर में ओम शिव शक्ति मंडल के सदस्यों ने मेंढक-मेंढकी का विवाह करवाया था और अब तलाक भी उन्होंने ही करवाया है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, ओम शिव शक्ति मंडल के पदाधिकारी सुरेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि वर्षा के देवता प्रसन्न हों, प्रदेश में अच्छी बारिश आए इसलिए इस साल जुलाई में मिट्टी का एक मेंढक और एक मेंढकी बनाकर उनकी शादी 'तुरंत महादेव मंदिर' में कराई थी। शादी के बाद से ही प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। अब लोग इस बारिश से परेशान हो गए हैं।

Members of Om Shiv Seva Shakti Mandal got the frog couple divorced two months after the wedding.



Ye tumne achha nahi kiya kameeno... pic.twitter.com/gmn2rGPD7y