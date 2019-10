हरियाणा : टिकट बंटवारे से नाराज अशोक तंवर ने कांग्रेस मुख्यालय पर दिया धरना

हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरुनी कलह की आग अब पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की चौखट तक पहुंच गई है।

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर ने बुधवार को दोपहर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया। तंवर राज्य में हुए टिकट बंटवारे से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीते पांच सालों में जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया उन्हें टिकट बंटवारे के दौरान अनदेखा किया गया। जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तवज्जो दी है।

दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर ने आरोप लगाया कि सोहना विधानसभा सीट का टिकट 5 करोड़ रुपये में बेचा गया था। हम हालात को ठीक कर देंगे। यदि टिकट वितरण अनुचित था, तो जिन लोगों को चुना गया है वे कैसे जीतेंगे?

Ashok Tanwar, Congress: I was in ticket distribution process so I know,'yeh sarkar banvayi gayi thi, bani nahi thi'.14 ppl who are BJP MLAs today were sent away from here,7 of their MPs have Congress background. BJP offered me to join 6 times in 3 months,I didn't go & never will. https://t.co/dUqwIiGTCj