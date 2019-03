ग्रेटर नोएडा : थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

ग्रेटर नोएडा थाना क्षेत्र के साइट-5 के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित थर्माकोल बनाने वाली एक फैक्ट्री में मंगलवार दोपहर को भयंकर आग लग गई। आग की सूचना पाकर दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जब कंपनी में आग लगी उस समय वहां काफी लोग काम कर रहे थे। कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को दमकल विभाग एवं पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत बाहर निकाला। हादसे में किसी कर्मचारी के हताहत होने की तत्काल सूचना नहीं मिली है।

मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि थाना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के साइट पांच में आदित्य थर्माकोल के नाम से थर्माकोल बनाने की कंपनी है जिसमें मंगलवार दोपहर भयंकर आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग की सूचना पाकर दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग अत्यंत भीषण है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब कंपनी में आग लगी थी, तो उस समय वहां पर काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों को दमकल विभाग एवं पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया।

Greater Noida: Fire has broken out in a thermocol factory located at industrial area of Kasna Site 5. At least 6 fire tenders are present at the spot. No casualties have been reported. Fire fighting operation is underway. Cause of fire is yet to be ascertained. pic.twitter.com/YeGbXsMwmd