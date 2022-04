हिंदी न्यूज़ NCR Fire in Ghaziabad : गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गौशाला के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई गाय भी झुलसीं

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में सोमवार को दोपहर भीषण आग लग गई। इस झुग्गी बस्ती के पास में ही एक गौशाला भी है। आग की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया।

गाजियाबाद | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Mon, 11 Apr 2022 02:42 PM

