दिल्ली : पंजाबी बाग के गोदाम में लगी आग, दमकल की 22 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के एक गोदाम में शनिवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक है कि आसमान में चारों ओर काले धुएं का गुबार छा गया है। गोदाम में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं।

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में शनिवार को एक गोदाम में आग लग गई। अब तक की सूचना के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।

#UPDATE Delhi: Fire has broken out at a godown in Punjabi Bagh. 22 fire tenders rushed to the spot.