नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-4 पर लगी आग, मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर गुरुवार रात अचनाक आग लग गई। आग लगने से कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। आग लगने से प्लेटफार्म नंबर 4 का कुछ हिस्सा जल गया। रेल यातायात हुआ बाधित।

वरिष्ठ संवाददाता ,नई दिल्ली Shivendra Singh Thu, 07 Apr 2022 09:49 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.