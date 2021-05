साकेत कोर्ट आवासीय परिसर की चौथी मंजिल में आग लग गई है। सूचना के बाद दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। मौके पर पहुंची दमकल और स्थानीय पुलिस की टीम ने घर में मौजूद 4 लोगों को बाहर निकाला। 83 साल के बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में मैक्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि बुजुर्ग की मौत दम घुटने के चलते हुई है।

Fire breaks out on the fourth floor of Saket Residential Complex, one death reported. Details awaited: Delhi Fire Department